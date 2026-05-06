Захарова: Если Киев реализует свой план на 9 Мая, тот Россия тут же ответит

Если Киев все же решится реализовать свой план на 9 Мая и ударить по параду Победы в Москве, то Россия тут же даст жесткий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.
Таким образом дипломат ответила на дерзкий выпад Владимира Зеленского. Тот на днях сообщил, что украинские дроны могут залететь в российскую столицу и помешать проведению праздника. Захарова напомнила, что Минобороны уже выпускало предупреждение для ВСУ, чтобы те не думали, что им все сойдет с рук.
«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений», — отметила она.
При этом стоит отметить, что Украина так и не дала положительного ответа на предложение РФ ввести перемирие на время празднования Дня Победы. Однако российский глава Владимир Путин уже объявил, что с 8 мая по 9 мая ВС РФ прекратят бои в честь знаменательной даты.