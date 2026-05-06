МИД России разослал ноту дипмиссиям из-за угроз Киева на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту всем аккредитованным дипмиссиям в ответ на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву в День Победы. Её слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД России сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания», — говорится в комментарии Захаровой.

Также МИД России настоятельно рекомендовал властям иностранных государств отнестись с предельной серьёзностью к данному сообщению. В связи с неизбежностью ответного удара ВС РФ по Киеву, включая центры принятия решений, в случае осуществления киевским режимом своих преступных террористических намерений в период празднования Великой Победы, необходимо заблаговременно эвакуировать из города персонал дипломатических и других представительств, а также граждан.

Минобороны России ранее анонсировало, что с 8 по 9 мая будет соблюдаться режим прекращения огня в связи с празднованием Дня Победы. Это решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Владимир Зеленский сначала высказал угрозу нанесения удара по параду в Москве, но затем объявил о введении режима перемирия с полуночи 6 мая. А сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.

