В МИД РФ призвали зарубежные страны эвакуировать их дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел России призвало зарубежные страны эвакуировать представителей их дипломатических миссий из Киева. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, соответствующая нота была направлена ведомством всем зарубежным дипмиссиям.
«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств», — говорится в обращении.
Как уточнила Захарова, речь идет о заявлении Минобороны РФ на фоне угроз со стороны киевского режима о намерении нанести удар по Москве во время памятных мероприятий по случаю празднования Дня Победы 9 мая.
Дипломат подчеркнула, что Россия не выступает с позиции агрессии, но готова дать неизбежный ответ на действия, угрожающие безопасности страны. Поэтому к заявлению Минобороны западным представителям стоит отнестись крайне серьезно.