Захарова: В ЕС ошибаются, думая, что можно замолчать угрозы Зеленского

По словам дипломата, в Евросоюзе могут попытаться «замести под ковёр» агрессивные заявления украинского лидера, однако это не получится. Захарова подчеркнула, что Москве хорошо известно отношение западных стран к Дню Победы.
«Если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы, так сказать замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются», — сказала Захарова.
Захарова также обвинила страны Запада в уничтожении советского мемориального наследия, переписывании истории и поддержке Киева оружием. По её словам, именно они являются соучастниками «преступных планов киевского режима».
Напомним, что Киев продолжает публично раскачивать тему возможной атаки беспилотников в День Победы. После заявлений Владимира Зеленского о дронах над парадом похожий сценарий допустил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
