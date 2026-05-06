Саркози получил УДО по делу о расходах на выборы и снимет электронный браслет

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Против него возбудили несколько уголовных дел — дело о финансировании ливийским режимом предвыборной кампании, дело о превышении финансирования кампании, «дело о прослушке». В сентябре политик получил пять лет тюрьмы за создание преступного сообщества. Сейчас он находится под домашним арестом с электронным браслетом.