МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева

Минобороны России объявило перемирие с Украиной 8−9 мая в честь Дня Победы. В случае атак со стороны ВСУ во время Парада Победы на Красной площади российские военнослужащие «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявили в ведомстве. В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая.