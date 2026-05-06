Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева

МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Госпожа Захарова подчеркнула, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по «центрам принятия решений» в Киеве. «Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — указано в заявлении представителя МИД.

Минобороны России объявило перемирие с Украиной 8−9 мая в честь Дня Победы. В случае атак со стороны ВСУ во время Парада Победы на Красной площади российские военнослужащие «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявили в ведомстве. В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше