Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане прошла важная встреча с послом Ирана

В Астане прошла встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Переговоры Казахстана и Ирана: ключевые темы и перспективы сотрудничества

Переговоры между Казахстаном и Ираном охватили широкий спектр вопросов, от торговли и логистики до региональной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Что обсуждали

Главная тема встречи — развитие казахско-иранского сотрудничества. Стороны подтвердили намерение продолжать реализацию ранее достигнутых договоренностей и поддерживать активный диалог между странами.

Особое внимание было уделено:

  • Торгово-экономическому сотрудничеству: укрепление экономических связей и увеличение товарооборота между двумя странами.

  • Транспортно-логистическим проектам: развитие международных маршрутов и улучшение транспортной инфраструктуры.

  • Региональной безопасности: обсуждение вопросов стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, а также в Центральной Азии.

Почему это важно для Казахстана

Иран играет ключевую роль для Казахстана как партнер на Ближнем Востоке. Через иранскую территорию проходят важные транспортные коридоры, обеспечивающие Казахстану выход к портам Персидского залива и международным рынкам. В условиях глобальных изменений в логистике это направление становится особенно актуальным для Казахстана.

Одним из стратегических приоритетов остается международный транспортный коридор «Север — Юг», который соединяет страны Центральной Азии, Россию, Иран и Индию. Для Казахстана этот маршрут открывает дополнительные возможности:

  • Ускорение поставок.

  • Расширение экспорта.

  • Рост транзитных доходов.

  • Укрепление позиций как логистического хаба Евразии.

Эксперты прогнозируют, что интерес к этому маршруту будет только расти.

Обсудили и Ближний Восток

Во время встречи также были затронуты вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке, где сохраняется напряженность. Для Казахстана стабильность в регионе важна не только с политической точки зрения, но и для обеспечения безопасности международной торговли и транспортных маршрутов.

Что дальше

В последние годы Казахстан и Иран значительно активизировали сотрудничество, охватывающее не только дипломатию, но и практические проекты в сфере торговли, транспорта и транзита. По итогам встречи Астана и Тегеран намерены продолжать усиливать контакты и искать новые точки роста для двусторонних отношений.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше