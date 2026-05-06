Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку… Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Он отметил, что крайний срок по сделке не установлен.