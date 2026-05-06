Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия.

Источник: AP 2024

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку… Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Он отметил, что крайний срок по сделке не установлен.

Сегодня Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Телеканал «Аль Арабия» отмечал, что Вашингтон и Тегеран согласовали большинство пунктов сделки. Представитель МИД республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше