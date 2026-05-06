Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саркози получил УДО по делу о превышении расходов на избирательную кампанию

По информации СМИ, суд освободил экс-президента Франции от необходимости носить электронный браслет.

Источник: Аргументы и факты

Парижский суд вынес решение об условно-досрочном освобождении экс-президента Франции Николя Саркози по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, сообщает RTL, ссылаясь на источник в судебных органах.

«Бывший президент получил условно-досрочное освобождение, вступающее в силу в четверг, 7 мая 2026 года, в связи с его возрастом», — говорится в публикации.

Сообщается, что решение суда освобождает Саркози от необходимости носить электронный браслет.

Напомним, экс-президент Франции был осужден за превышение расходов на избирательную кампанию 2012 года. Суд установил, что Саркози потратил на свою кампанию 42,7 млн евро при разрешенной сумме в 22,5 млн. Бывший президент был приговорен к году ограничения свободы, в течение которого он должен был оставаться дома и носить электронный браслет.

Саркози обжаловал приговор. В ноябре 2025 года Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента, оставив в силе вынесенный ему приговор. В январе 2026 года Саркози обратился в суд с просьбой разрешить ему не носить электронный браслет.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше