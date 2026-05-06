Саркози получил УДО по делу о превышении расходов на избирательную кампанию

Напомним, экс-президент Франции был осужден за превышение расходов на избирательную кампанию 2012 года. Суд установил, что Саркози потратил на свою кампанию 42,7 млн евро при разрешенной сумме в 22,5 млн. Бывший президент был приговорен к году ограничения свободы, в течение которого он должен был оставаться дома и носить электронный браслет.