Саркози получил УДО по делу о превышении расходов на избирательную кампанию

Парижский суд вынес решение об условно-досрочном освобождении экс-президента Франции Николя Саркози по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, сообщает RTL, ссылаясь на источник в судебных органах.
«Бывший президент получил условно-досрочное освобождение, вступающее в силу в четверг, 7 мая 2026 года, в связи с его возрастом», — говорится в публикации.
Сообщается, что решение суда освобождает Саркози от необходимости носить электронный браслет.
Напомним, экс-президент Франции был осужден за превышение расходов на избирательную кампанию 2012 года. Суд установил, что Саркози потратил на свою кампанию 42,7 млн евро при разрешенной сумме в 22,5 млн. Бывший президент был приговорен к году ограничения свободы, в течение которого он должен был оставаться дома и носить электронный браслет.
Саркози обжаловал приговор. В ноябре 2025 года Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента, оставив в силе вынесенный ему приговор. В январе 2026 года Саркози обратился в суд с просьбой разрешить ему не носить электронный браслет.