Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран за последние сутки провели «хорошие переговоры», а вероятность заключения сделки остаётся высокой.
По словам американского лидера, Иран отказался от разработки ядерного оружия.
«Есть высокая вероятность, что сделка будет заключена», — заявил Трамп.
Ранее Трамп сообщил о приостановке американской операции «Проект Свобода», в рамках которой США сопровождали суда в Ормузском проливе. По его словам, решение было принято после просьб Пакистана и других стран, а также с учётом «значительного прогресса» в диалоге с Тегераном.
«Мы пришли к взаимному согласию о том, что реализация миссии будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — написал Трамп в Truth Social.