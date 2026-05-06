ЦАХАЛ осудил инцидент, когда солдат прикрепил сигарету к статуе Девы Марии

Армия обороны Израиля подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состав.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что осуждает попавший на фото инцидент, в ходе которого израильский солдат прикрепляет сигарету к статуе Девы Марии в Ливане, пообещав расследовать обстоятельства и принять меры в отношении военнослужащего.

«ЦАХАЛ расценивает этот инцидент как чрезвычайно серьезный и подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой. В ведомстве отметили, что, «по итогам предварительной проверки, [установлено, что] фото было сделано несколько недель назад». «Инцидент будет расследован, а в отношении солдата будут приняты меры в соответствии с результатами», — заверили в израильской армии, указав, что «ЦАХАЛ уважает свободу вероисповедания и богослужения, а также святые места и религиозные символы всех религий и общин».

Армия Израиля «действует с целью ликвидации террористической инфраструктуры, созданной [шиитским движением] “Хезболлах” на юге Ливана, и не имеет намерения наносить ущерб гражданской инфраструктуре, включая религиозные здания или религиозные символы», продолжили в армейской пресс-службе.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
