AFP: судно MV Hondius со вспышкой хантавируса покинуло воды Кабо-Верде

Судно должно пришвартоваться через три дня в порту Гранадилья острова Тенерифе, отмечает оно. Власти Кабо-Верде не разрешили судну зайти в акваторию порта столицы страны Прая и оно почти трое суток находилось на якоре на его рейде. После необходимых приготовлений с борта MV Hondius в среду эвакуированы три человека — граждане Великобритании, Германии и Нидерландов — с подозрением на хантавирус. Они были доставлены в международный аэропорт Прая для дальнейшей отправки специальными медицинскими рейсами в Нидерланды и на Канарские острова. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.