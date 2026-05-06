Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД рассмотрит закон о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов

В Госдуму внесли законопроект о наделении МВД правом утверждать перечень профессий для трудовых мигрантов в России.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума рассмотрит законопроект, предлагающий наделить МВД правом утверждать перечень профессий для трудовых мигрантов в России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Законопроект направлен на передачу МВД полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов», — говорится в сообщении.

Также инициатива предлагает дать МВД полномочия по установлению случаев, при которых трудовые мигранты могут работать вне пределов регионов, на территории которых им было выдано соответствующее разрешение.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме могут принять закон об аннулировании ВНЖ для некоторых мигрантов в России. Он может распространяться на иностранцев, которые работали в стране меньше 10 месяцев в течение года.