Саркози получил УДО по делу о перерасходах на избирательную кампанию

Речь идет о так называемом деле «Бигмалион»: в 2021 году суд установил, что Саркози перерасходовал средства на свою неудачную попытку переизбрания в 2012 году, обратившись в PR-фирму Bygmalion, а затем попытался это скрыть, — Саркози и еще 13 фигурантов дела вели двойную бухгалтерию. Саркози отрицал обвинения, утверждая, что не знал о схемах подрядчиков.