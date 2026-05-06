Саркози получил УДО по делу о перерасходах на избирательную кампанию

Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, осужденный не будет носить электронный браслет.
Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на Апелляционный суд Парижа.
Ранее источник AFP сообщал, что суд снял с Саркози обязанность носить трекер «из-за преклонного возраста».
Речь идет о так называемом деле «Бигмалион»: в 2021 году суд установил, что Саркози перерасходовал средства на свою неудачную попытку переизбрания в 2012 году, обратившись в PR-фирму Bygmalion, а затем попытался это скрыть, — Саркози и еще 13 фигурантов дела вели двойную бухгалтерию. Саркози отрицал обвинения, утверждая, что не знал о схемах подрядчиков.
Тогда экс-президент получил год (часть — условно) с разрешением отбывать срок дома под контролем средств электронного слежения.
Саркози с момента ухода с поста президента после одного срока — с 2007 по 2012 год — столкнулся с целым рядом обвинений. В прошлом году он стал первым в истории современной Франции президентом, попавшим в тюрьму.
В конце сентября суд Парижа огласил приговор Саркози, обвиненному в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2007-м (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии. Политик получил пять лет лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей.
Фактически в тюрьме экс-президент Франции оказался 21 октября. Кроме тюремного срока суд назначил ему штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать госдолжности в течение пяти лет. 10 ноября апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты и решил освободить Саркози под залог. Позже он анонсировал книгу о своем 20-дневном заключении.
В 2018 году Саркози предъявили обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Он называл обвинения ложью.
В марте 2021-го суд признал экс-президента виновным в рамках дела о прослушке: он пытался подкупить судью Кассационного суда, чтобы получить информацию о расследовании дела о ливийском финансировании.
В 2023 году Саркози проиграл апелляцию и кассацию по этому делу. Его приговорили к трем годам лишения свободы, один год — реальный срок. Суд назначил отбывать срок вне тюрьмы, с электронным браслетом.
