ЦАХАЛ осудил солдата за осквернение статуи Девы Марии в Ливане

ЦАХАЛ осудил израильского солдата, который прикрепил сигарету к статуе Девы Марии в Ливане.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля осудила действия военнослужащего, который прикрепил сигарету к статуе Девы Марии в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Фотография с израильским солдатом и статуей распространилась в соцсетях. После резонанса армия начала проверку обстоятельств произошедшего.

«ЦАХАЛ подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — говорится в заявлении.

В армии уточнили, что снимок был сделан несколько недель назад. По итогам расследования военнослужащего пообещали привлечь к ответственности.

В ЦАХАЛ также заявили, что уважают свободу вероисповедания и религиозные символы всех общин.

«Израильские военные борются с террористической инфраструктурой на юге Ливана и не намерены наносить ущерб религиозным святыням», — отметили в пресс-службе.

