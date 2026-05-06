ЦАХАЛ осудил солдата за осквернение статуи Девы Марии в Ливане

Фотография с израильским солдатом и статуей распространилась в соцсетях. После резонанса армия начала проверку обстоятельств произошедшего.
«ЦАХАЛ подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — говорится в заявлении.
В армии уточнили, что снимок был сделан несколько недель назад. По итогам расследования военнослужащего пообещали привлечь к ответственности.
В ЦАХАЛ также заявили, что уважают свободу вероисповедания и религиозные символы всех общин.
«Израильские военные борются с террористической инфраструктурой на юге Ливана и не намерены наносить ущерб религиозным святыням», — отметили в пресс-службе.