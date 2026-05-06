Дмитриев пошутил, что компании Lufthansa придется заправлять свои самолеты в РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил, что авиакомпании Lufthansa придется заправлять свои самолеты в России на фоне дефицита топлива. Об этом он написал в социальной сети X.
«Авиакомпания Lufthansa может в конечном итоге дозаправляться в Москве, поскольку она вынуждена будет делать промежуточные остановки», — иронично ответил Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал новость о том, что крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa ожидает увеличения расходов на топливо в текущем году. Прибыль предприятия в первом полугодии сократилась до 612 млн против 885 миллионов евро в прошлом году. Авиакомпания также может ввести остановки для дозаправки на некоторых рейсах из-за дефицита топлива.
Дмитриев пошутил, что Lufthansa также может потребоваться покупать продукты у России во время таких остановок, отмечая, что страны ЕС охватил продовольственный кризис.