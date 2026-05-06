Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ереване прошел музыкальный вечер, приуроченный ко Дню Победы

В Русском доме в Ереване прошел музыкальный вечер, приуроченный ко Дню Победы.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Музыкальный вечер, приуроченный ко Дню Победы, с участием насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, победителя проекта «Голос» иеромонаха Фотия, прошел в Русском доме (представительстве Россотрудничества) в Ереване, сообщает пресс-служба представительства.

«Главным гостем вечера стал иеромонах Фотий, передавший частицу Вечного огня в Александровском саду школе № 21 Минобороны РФ и общеобразовательной школе Погрануправления ФСБ России в Ереване», — говорится в сообщении.

По словам иеромонаха Фотия, этот огонь — «символ нашей памяти, благодарности и гордости за отцов и прадедов, подвиг которых навсегда живет в наших сердцах». «Я привез небольшой музыкальный подарок для вас — песни, отражающие любовь к Родине», — сказал он.

Для гостей вечера прозвучали песни «Родина» и «Свет» Сергея Трофимова, «Спокойной ночи, господа», «Журавли», «Ave Maria», «Малиновый звон», а также «Крунк» армянского композитора Комитаса.

«Я думаю, выступление тронуло струны души каждого присутствующего в этом зал», — отметила заместитель руководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева, поблагодарив команду Народного фронта, доставившую в Ереван Огонь памяти.

На вечере присутствовали соотечественники, представители молодежных организаций и все, кто ценит настоящее музыкальное искусство и духовное творчество.

Мероприятие было организовано Русским домом в Ереване совместно с филиалом «Союза православных женщин» в Армении.