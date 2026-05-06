В Ереване прошел музыкальный вечер, приуроченный ко Дню Победы

ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Музыкальный вечер, приуроченный ко Дню Победы, с участием насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, победителя проекта «Голос» иеромонаха Фотия, прошел в Русском доме (представительстве Россотрудничества) в Ереване, сообщает пресс-служба представительства.
«Главным гостем вечера стал иеромонах Фотий, передавший частицу Вечного огня в Александровском саду школе № 21 Минобороны РФ и общеобразовательной школе Погрануправления ФСБ России в Ереване», — говорится в сообщении.
По словам иеромонаха Фотия, этот огонь — «символ нашей памяти, благодарности и гордости за отцов и прадедов, подвиг которых навсегда живет в наших сердцах». «Я привез небольшой музыкальный подарок для вас — песни, отражающие любовь к Родине», — сказал он.
Для гостей вечера прозвучали песни «Родина» и «Свет» Сергея Трофимова, «Спокойной ночи, господа», «Журавли», «Ave Maria», «Малиновый звон», а также «Крунк» армянского композитора Комитаса.
«Я думаю, выступление тронуло струны души каждого присутствующего в этом зал», — отметила заместитель руководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева, поблагодарив команду Народного фронта, доставившую в Ереван Огонь памяти.
На вечере присутствовали соотечественники, представители молодежных организаций и все, кто ценит настоящее музыкальное искусство и духовное творчество.
Мероприятие было организовано Русским домом в Ереване совместно с филиалом «Союза православных женщин» в Армении.