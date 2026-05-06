Глава МИД ФРГ представил план из шести пунктов по реформированию ЕС

Йоханн Вадефуль в том числе призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством.

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план из шести пунктов по реформированию Европейского союза (ЕС), в котором он настаивает на проведении масштабных реформ ЕС, чтобы сделать его более дееспособным, особенно в сфере внешней политики и безопасности.

«Я хотел бы назвать шесть вполне конкретных пунктов. Во-первых, мы хотим чаще использовать механизм “усиленного сотрудничества” в Брюсселе. Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», — заявил Вадефуль, выступая на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра (фонд признан в России нежелательной организацией).

Таким образом, он призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством, чтобы предотвратить длительные блокировки со стороны отдельных стран. Среди шести предложений Вадефуля по реформированию значится также ускорение расширения ЕС за счет поэтапного вступления новых членов. В пользу этой инициативы уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Своими предложениями Вадефуль, по его собственным словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», — заключил глава МИД ФРГ.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
