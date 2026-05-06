Уничтожение здания с дроноводами ВСУ в Сумской области сняли с воздуха

В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения выявленных в Сумской области позиций дроноводов ВСУ.
По информации военных Telegram-каналов, пункт управления беспилотниками противника был обнаружен в ходе разведки с воздуха на территории сумского села Диброва.
Сообщается, что здание с засевшими в нем операторами БПЛА ВСУ атаковал дрон-камикадзе на оптоволокне. Беспилотник ударил по помещению, в котором хранился боекомплект украинских дроноводов.
Судя по опубликованному видео, последовавший за атакой БПЛА мощный взрыв уничтожил здание с находившимися в нем операторами дронов противника.
Данных о потерях ВСУ в результате поражения пункта управления БПЛА в Диброве нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения удара по пункту временной дислокации боевиков 101-й бригады теробороны ВСУ в окрестностях села Чайкино Черниговской области. Сообщалось, что место скопления военнослужащих противника разнес барражирующий боеприпас.