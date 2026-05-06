МИД ОАЭ осудил слова МИД Ирана о запуске ракет

В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, который единственный в ОАЭ выходит на Оманский залив. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на иранский военный источник передала, что за поджогом промышленной нефтяной зоны на востоке ОАЭ стоят военные США.