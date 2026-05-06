МИД Венесуэлы назвал Женевское соглашение базой для разрешения спора с Гайаной

В апреле 2023 года Гайана подала вопрос о демаркации границы с Венесуэлой на рассмотрение Международного суда ООН на основании решения арбитражного третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии — Британской Гвиане. После того как в 1966 году Гайана получила независимость от Великобритании, было подписано Женевское соглашение с Венесуэлой, которое для разрешения территориального спора предусматривает прямые переговоры двух стран. Вместе с тем, переговоры, которые велись в течение длительного времени, не привели к конкретным результатам.