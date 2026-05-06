МИД Венесуэлы назвал Женевское соглашение базой для разрешения спора с Гайаной

КАРАКАС, 6 мая. /ТАСС/. Венесуэла считает, что территориальный спор с Кооперативной Республикой Гайана должен быть разрешен на основе Женевского соглашения 1966 года, которое предусматривает прямые переговоры этих государств. Об этом заявил в Telegram-канале министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, который возглавляет делегацию на слушаньях Международного суда ООН в Гааге по иску Гайаны в отношении спорной территории Гайаны-Эссекибо.
«Венесуэла, оставаясь верной антиимпериалистическим принципам, принципам суверенитета и дипломатии мира, сегодня отстаивает Женевское соглашение, подписанное в 1966 году между Каракасом и недавно ставшей независимой Гайаной, с целью поиска суверенного, взаимного и основанного на диалоге решения по территории Гайаны-Эссекибо», — написал Хиль. Он указал, что боливарианская республика не согласна с привлечением третьей стороны — Международного суда ООН для разрешения территориального конфликта. Хиль отметил, что Гайана пытается исказить историю и узаконить колониальное отчуждение спорной территории.
Глава МИД опроверг заявление правительства Гайаны об инциденте на границе с Венесуэлой 4 мая, в котором ранение получил гайанский солдат. «Правительство Гайаны снова и снова прибегает к подобным выдумкам и инсценировкам в тот момент, когда ведутся процедуры, связанные с территориальным спором по поводу Гайаны-Эссекибо», — указал глава МИД. Он подчеркнул, что эти действия не смогут отвлечь внимание от исторической, юридической и политической правды, и единственным способом разрешения территориального конфликта является действующее Женевское соглашение 1966 года.
О территориальном конфликте.
Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже больше ста лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.
В апреле 2023 года Гайана подала вопрос о демаркации границы с Венесуэлой на рассмотрение Международного суда ООН на основании решения арбитражного третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии — Британской Гвиане. После того как в 1966 году Гайана получила независимость от Великобритании, было подписано Женевское соглашение с Венесуэлой, которое для разрешения территориального спора предусматривает прямые переговоры двух стран. Вместе с тем, переговоры, которые велись в течение длительного времени, не привели к конкретным результатам.
Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Каракас настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением 1966 года. В апреле 2024 года по результатам общенационального референдума был принят закон о включении Гайаны-Эссекибо 24-м штатом состав боливарианской республики.