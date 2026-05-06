Обама: Власти США не скрыли бы пришельцев, так как плохо хранят секреты

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, так как очень плохо хранят секреты, убежден экс-президент США Барак Обама.
«Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чем нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или еще где-то, — обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке», — сказал экс-президент в интервью CBS.
Он же отметил, что американские власти «ужасно хранят секреты».
Президент США Дональд Трамп ранее после признания Обамы об инопланетянах пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
В феврале Обама признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.