«Локомотив» победил «Авангард» в овертайме седьмого матча и вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в седьмом матче серии ½ финала Кубка Гагарина.
Встреча в Ярославле завершилась во втором овертайме со счётом 4:3. Таким образом, ярославцы выиграли серию (4−3) и вышли в финал плей-офф КХЛ.
Хозяева быстро открыли счёт: Никита Кирьянов на 25-й секунде первого периода забросил шайбу. Спустя пять минут Александр Волков отметился голом и вернул равенство в игре. Затем Константин Окулов и Джозеф Чеккони увеличили преимущество гостей.
Благодаря голам Максима Шалунова и Максима Берёзкина ярославцы перевели встречу в овертайм. Победную шайбу во втором овертайме забросил Берёзкин.
В решающей серии ярославцы встретятся с «Ак Барсом». Казанцы обыграли магнитогорский «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что вратарь Илья Набоков объявил об уходе из «Металлурга».