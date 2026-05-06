Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мезюхо сказал, когда Трамп вернется к обсуждению конфликта на Украине

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Дональд Трамп не сможет одновременно урегулировать конфликты на Украине и в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Возвращение президента США Дональда Трампа к обсуждению урегулирования украинского конфликта зависит от завершения иранской кампании и приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, американский президент увяз в военной кампании в Иране. Мезюхо указал, что планы главы США не воплотились в жизнь, а режим аятолл устоял.

Специалист отметил, что перед выборами 3 ноября 2026 года Трамп может использовать украинскую карту в качестве предвыборной технологии и даже пойти на сокращение военной помощи Киеву. Политолог добавил, что прежние дедлайны Трампа по урегулированию конфликта остались на бумаге и уже не воспринимаются всерьез.

Эксперт заключил, что урегулировать два конфликта одновременно американскому президенту просто не под силу, а во время избирательной гонки он изображал миротворца, но стал лидером военного времени.

Ранее Дональд Трамп пригрозил бомбардировками, если Иран не согласится на условия США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше