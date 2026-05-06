Мезюхо сказал, когда Трамп вернется к обсуждению конфликта на Украине

Возвращение президента США Дональда Трампа к обсуждению урегулирования украинского конфликта зависит от завершения иранской кампании и приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.
По словам эксперта, американский президент увяз в военной кампании в Иране. Мезюхо указал, что планы главы США не воплотились в жизнь, а режим аятолл устоял.
Специалист отметил, что перед выборами 3 ноября 2026 года Трамп может использовать украинскую карту в качестве предвыборной технологии и даже пойти на сокращение военной помощи Киеву. Политолог добавил, что прежние дедлайны Трампа по урегулированию конфликта остались на бумаге и уже не воспринимаются всерьез.
Эксперт заключил, что урегулировать два конфликта одновременно американскому президенту просто не под силу, а во время избирательной гонки он изображал миротворца, но стал лидером военного времени.
Ранее Дональд Трамп пригрозил бомбардировками, если Иран не согласится на условия США.