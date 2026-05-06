МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях пролета для борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на 9 Мая стали «тотальным саморазоблачением» провокатора-реваншиста. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву. Радослав Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей жены Энн Эпплбаум, ярой американской ультралибералки», — заметила дипломат.
Она выразила уверенность, что «Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является». «А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы. Им же сейчас рассказали, что они целый Берлин освободили в 1945 году, не уточнив, что в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии», — указала Захарова.
Ранее глава МИД Польши заявил, что Варшава «может простить» премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит 9 мая в Россию, если он пойдет на разблокировку помощи Украине. Сикорский также сообщал, что вопрос с пролетом самолета Фицо через польское воздушное пространство в Россию снят с повестки. Министр ограничился лишь этим кратким ответом, не пояснив, собиралась ли Варшава предоставлять разрешение на пролет, и какой маршрут для полета в Москву выбрали в Братиславе.
Фицо планирует 9 Мая возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии.