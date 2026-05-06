Захарова назвала «тотальным саморазоблачением» слова Сикорского о визите Фицо

Ранее глава МИД Польши заявил, что Варшава «может простить» премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит 9 мая в Россию, если он пойдет на разблокировку помощи Украине. Сикорский также сообщал, что вопрос с пролетом самолета Фицо через польское воздушное пространство в Россию снят с повестки. Министр ограничился лишь этим кратким ответом, не пояснив, собиралась ли Варшава предоставлять разрешение на пролет, и какой маршрут для полета в Москву выбрали в Братиславе.