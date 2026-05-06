Турсынбаева: у россиян на ОИ-2026 не было равных условий по сравнению с другими

Казахстанская фигуристка, серебряная призёрка чемпионата мира Элизабет Турсынбаева оценила выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
«Просто Игры были без россиян. Если сравнивать с Олимпиадой 2022 года, то разница есть. Петросян сильная спортсменка, но у россиян изначально не было равных условий по сравнению с другими», — сказала она в подкасте Kana Beysekeev.
Напомним, что Петросян стала шестой на Олимпийских играх в Италии. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.
Ранее сообщалось, что Петросян отказались обслуживать в Италии из-за российского паспорта.