Вучич предложил значительно сократить правительство в Сербии

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич предложил в предстоящий период провести решительные реформы, включая значительное сокращение числа членов правительства и других сотрудников государственных ведомств. Об этом он написал в авторском материале для издания Kurir.
«Считаю необходимым, чтобы в предстоящий период мы приняли смелые и важные решения», — отметил Вучич. Среди первоочередных мер сербский лидер назвал «резкое сокращение числа членов правительства, государственных секретарей, помощников министров, а также их аппаратов». По его словам, действовать необходимо «более решительно и энергично, чем 12 лет назад».
Вучич также выступил за упразднение многочисленных агентств, канцелярий и управлений, которые, как он выразился, «существуют сами для себя и не имеют реальных оснований для существования».
Ранее Вучич анонсировал запуск специального портала, через который граждане смогут сообщать ему о высокомерном и неподобающем поведении чиновников, в том числе представителей его окружения. Сербский лидер отметил, что жалобы на поведение чиновников на местах поступают ему ежедневно, и связал борьбу с принципом «ты знаешь, кто я?» с более широкими переменами, необходимыми для восстановления доверия граждан.