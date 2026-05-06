Навроцкий: Польша готова принять солдат США, которые находятся в Германии

Польша готова принять военных США, если глава американской администрации Дональд Трамп примет решение об уменьшении их присутствия в ФРГ.
С таким заявлением выступил президент Польши Кароль Навроцкий. Он выразил готовность лично добиваться от Трампа перебазирования американских солдат в республику.
«Я буду (стараться. — RT) заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе», — цитирует Навроцкого РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина принять участие в разблокировке Ормузского пролива.