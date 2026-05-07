Вучич: Европа в будущем не сможет безоговорочно полагаться на США

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Европа в будущем не сможет рассчитывать на безусловный союз с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в авторском материале для издания Kurir.

Источник: AP 2024

«В мире выделились две великие державы — США и КНР. В то же время Европа пытается не отставать, все больше понимая, что на своем пути в будущее она больше не может рассчитывать на безоговорочный союз с США. Сегодня быстрее чем когда-либо происходит политическая, военная, но, что еще более важно, экономическая реорганизация мира», — отметил Вучич.

По словам сербского президента, Пекин и Вашингтон «значительно опережают других» в области развития искусственного интеллекта, хотя Европа и прилагает все усилия, чтобы догнать их. Как подчеркнул Вучич, ее положение гораздо сложнее из-за нехватки источников энергии и сырья, а также регулятивных ограничений.

Президент Сербии отметил, что многие европейцы верят в сохранение текущих темпов развития и уровня жизни, «ничего не делая и не меняясь». Он назвал это невозможным.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше