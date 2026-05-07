ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 1:1.
Первыми забили гости: уже на третьей минуте Усман Дембеле открыл счёт в матче с передачи Хвичи Кварацхелии. В компенсированное время Гарри Кейн вырвал для своей команды ничью. Ворота победителей защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
В первой игре были сильнее парижане — 5:4. Таким образом, ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. В 2025 году команда впервые выиграла самый престижный европейский трофей, обыграв «Интер» (5:0). В решающем матче 2026 года подопечные Луиса Энрике встретятся с «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что Кварацхелия установил новый рекорд в Лиге чемпионов.