Круглая дата: исполнилось 90 лет Президентскому полку

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День Президентского полка— уникальной воинской части, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Президентского полка и ветераны подразделения. Фотокорреспондент МК запечатлел смену караула у Могилы Неизвестного Солдата и репетицию церемониального развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.