Неберущийся удар Литвинова и отменённое удаление Облякова: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в финал Кубка России

«Спартак» взял верх над ЦСКА и стал первым финалистом Кубка России. В первом тайме хозяева владели инициативой. Уже на десятой минуте Руслан Литвинов открыл счёт дальним ударом. До перерыва красно-белые могли увеличивать разрыв, но Владислав Тороп несколько раз выручил партнёров. Во второй половине армейцы перевернули ход встречи, но, чтобы восстановить равновесие, не хватило немного везения. За 20 минут до финального свистка Иван Обляков едва не оставил гостей в меньшинстве, но после просмотра VAR арбитр отменил удаление.
Матчи «Спартака» и ЦСКА — особый жанр отечественного футбола, который недаром получил в народе название «дерби всея Руси». В каком бы состоянии ни находились команды, каждое столкновение — отдельная пьеса с накалом страстей на поле и бурлящими через край эмоциями на трибунах. Героем нынешней, особый нерв которой придавал кубковый статус, обещал стать Дмитрий Игдисамов.
Специалист, во многом известный по работе с молодёжной командой ЦСКА, за два дня до финала Пути регионов неожиданно сменил Фабио Челестини у руля основы. Отставка швейцарца назревала всю весну, однако рокировка незадолго до принципиальной игры у многих вызвала удивление — в XXI веке, помимо россиянина, свою карьеру с дерби в армейском клубе начинал только Артур Жорже: встреча в 2003 году получилась для португальца удачной и завершилась со счётом 3:1.
На аналогичный эффект руководство надеялось и в этот раз, объясняя назначение Игдисамова желанием поднять командный дух и дать коллективу эмоциональный подъём, которого так не хватало после зимней паузы. Тем не менее перед матчем тренер был спокоен.
«Ребята тепло приняли, я уже второй месяц в команде. Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все всё прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки», — сказал журналистам Игдисамов.
Формально дебют был и у Хуана Карлоса Карседо. Возможность пережить эмоции главного клубного противостояния страны ему представилась ещё в бытность работы ассистентом Унаи Эмери, однако в роли главного тренера он выходил на матч впервые.
«Большая мотивация, мы с нетерпением ждём начала встречи, для нас она как финал. Сделаем всё, чтобы провести её как можно лучше. Концентрируемся только на нас самих, будем действовать от нашей игры. Самое главное — атмосфера на стадионе, атмосфера дерби», — говорил Карседо.
Красно-белые действительно начали матч по-хозяйски. Со стартового свистка они завладели территориальным преимуществом и без труда проникали в штрафную площадь Владислава Торопа благодаря забеганиям Эсекьеля Барко и Пабло Солари. Взломать оборону армейцев удалось уже на десятой минуте, однако не столько из-за грамотно разыгранной комбинации, сколько благодаря индивидуальному мастерству Руслана Литвинова.
Маркиньос отыгрался с Барко на фланге и после смещения центр в центр покатил на Литвинова. Полузащитник, находившийся в 25 м от ворот, подработал мяч и вторым касанием вогнал мяч в девятку рикошетом от перекладины. Как бы ни старался Тороп вытянуться в прыжке, отразить такой удар, кажется, было невозможно.
После забитого гола «Спартак» не стал останавливаться и мчался за вторым. Хозяева не встречали сопротивления при выходе со своей половины поля, владели преимуществом в центре и перемещали игру с одного фланга на другой, что позволяло раздёргивать оборону гостей.
К тому же в действиях футболистов ЦСКА в дебюте наблюдался некий хаос: ошибались в простых передачах, оставляли сопернику свободное пространство и позволяли простреливать в штрафную. В одном из таких эпизодов Жедсон Фернандеш едва не увеличил преимущество: в касание переправлял мяч в ближний угол после кросса Барко с правого фланга, но Тороп был на месте.
Спустя минуту подчищать за своими партнёрами пришлось уже Александру Максименко: голкипер вовремя прочитал передачу на Тамерлана Мусаева и в подкате вынес мяч в аут, помешав нападающему сблизиться с воротами.
В концовке тайма ЦСКА подустал и едва не подарил сопернику гол. Манфред Угальде ворвался в штрафную и упал после столкновения с Жоау Виктором, но быстро поднялся и выкатил на свободного Маркиньоса, который пробивал уже в пустые. От второго пропущенного спасла только вовремя отставленная нога Кирилла Данилова. Однако на повторе заметно, что в эпизоде перед падением костариканец попал в офсайд.
Вопреки ожиданиям, на второй тайм гости вышли с горящими глазами. Во многом движения в атаке добавил Кирилл Глебов, заменивший после перерыва Лусиано Гонду. Уже спустя четыре минуты после выхода на поле полузащитник протащил мяч от центрального круга и дальним выстрелом едва не застал Максименко врасплох. Голкипер отбил перед собой, а затем спас после добивания Мусаева.
На исходе часа дважды сравнять мог Артём Бандикян, который вернулся в стартовый состав после ухода Челестини. Сначала он оказался на ударной позиции, но мяч после блока Романа Зобнина улетел выше перекладины. А уже в следующем эпизоде полузащитник подстроился под отскок от Мусаева на границе и пробил из-под соперника, но угодил в штангу.
Натиск гостей усиливался, но едва не развалился из-за грубого фола Ивана Облякова в центре поля. Полузащитник открытыми шипами влетел в ногу Кристоферу Мартинсу и вынудил Кирилла Левникова достать из кармана красную карточку. Однако после вмешательства VAR арбитр изменил решение и выписал футболисту жёлтую.
Затянувшаяся из-за видеопросмотра пауза сбила ритм армейцев, и в оставшееся время довести дело до ничьей им так и не удалось. К тому же концовку встречи они доигрывали без Глебова, которому потребовалась обратная замена из-за полученного повреждения — 1:0.
Ставка на эмоциональный подъём перед дерби не оправдала ожиданий, хотя во втором тайме Игдисамов смог навязать Карседо свою игру. «Спартак» не без труда выходит в финал Кубка России и ждёт развязки в битве «Краснодара» с «Динамо».