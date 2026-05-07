Захарова ответила на слова Сикорского о визите Фицо в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский действует не в интересах своей страны, а в угоду супруге-американке Энн Эпплбаум.

Её слова передаёт РИА Новости.

Ранее Сикорский назвал условие для «прощения» премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Дипломат пояснила, что подобные Сикорскому политические деятели ведут Европу к обрыву, а впоследствии покинут страну, оставив рядовых граждан самостоятельно разгребать последствия таких решений.

«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — сказала Захарова.

27 апреля глава МИД Польши заявил, что проблема пролёта Фицо в Москву над Польшей разрешилась.

Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы, 9 мая.

