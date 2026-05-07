Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский действует не в интересах своей страны, а в угоду супруге-американке Энн Эпплбаум.
Её слова передаёт РИА Новости.
Ранее Сикорский назвал условие для «прощения» премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Дипломат пояснила, что подобные Сикорскому политические деятели ведут Европу к обрыву, а впоследствии покинут страну, оставив рядовых граждан самостоятельно разгребать последствия таких решений.
«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — сказала Захарова.
27 апреля глава МИД Польши заявил, что проблема пролёта Фицо в Москву над Польшей разрешилась.
Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы, 9 мая.