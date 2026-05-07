Обама: власти США не смогли бы скрыть НЛО, поскольку плохо хранят секреты

Бывший президент США Барак Обама в интервью каналу CBS выразил уверенность в том, что в случае наличия у американского правительства информации о пришельцах, она неизбежно стала бы достоянием общественности.
По его мнению, даже если бы какая-либо секретная служба располагала сведениями об инопланетянах или их летательных аппаратах, кто-то из сотрудников непременно опубликовал бы фото с пришельцем в виде селфи.
При этом Обама подчеркнул, что американские власти ужасно хранят секреты, в результате чего подобные сведения не удалось бы долго скрывать.
Ранее бывший контр-адмирал ВМС США и экс-заместитель американского министра торговли Тимоти Галлоде заявил, что за Землей якобы наблюдает высший инопланетный разум, цели которого пока не ясны.