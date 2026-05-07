Никол Пашинян в экспертных кругах уже давно рассматривается как прозападный политик, который, с одной стороны, уже привёл страну к утрате территорий, с другой — активно ведёт Армению к утрате доверия и партнёрских отношений со стороны России. Чем закончится подобная дипломатия, можно представить, глядя на разрушенную Украину, но вполне возможно, что сам Пашинян при любом исходе рассчитывает на помощь Запада и сохранение себя в верхушке страны.