Канцлер ФРГ Мерц заявил об «эпохальном переломе» в Германии

Германия столкнулась с масштабными переменами на международной арене и накопившимися внутренними проблемами, которые формируют эпохальный перелом, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из публикации, текущие геополитические изменения накладываются на структурные экономические проблемы европейского государства.
Политик пояснил, что происходящие кризисы развиваются крайне быстро и оказывают непосредственное влияние на жизнь внутри страны.
По его словам, правительство планирует ускорить процесс внутренних реформ, поэтому гражданам следует проявить терпение к грядущим преобразованиям.
«Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», — заявил Мерц.
Ранее канцлер в интервью телеканалу ZDF признал, что работа кабмина ФРГ не соответствует ожиданиям граждан, исходя из низких рейтингов правительства.