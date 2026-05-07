МИД России призвал заранее эвакуировать персонал дипмиссий в Киеве

Министерство иностранных дел призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий из Киева из-за угрозы ответных ударов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«МИД России настоятельно призывает… обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и иных представительств», — говорится в опубликованном комментарии.

Захарова пояснила, что эвакуация граждан и сотрудников представительств необходима в связи с неотвратимостью ответного удара Вооружённых сил России по центрам принятия решений в случае реализации террористических замыслов украинских военных.

Ранее МИД России официально предупредил зарубежные дипломатические миссии о том, что армия нанесёт ответный удар по Киеву, если ВСУ попытаются совершить свои террористические замыслы для срыва празднования Дня Победы.

