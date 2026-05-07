Дипломатам в США советуют не размещать данные на игорных сайтах, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Госдепартамент США потребовал от американских дипломатов воздержаться от использования конфиденциальной информации на игорных сайтах на фоне роста числа ставок в связи с переговорами между Вашингтоном и Тегераном, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на служебный меморандум внешнеполитического ведомства.
«Недавние сообщения в СМИ вызывают обеспокоенность в связи с использованием представителями правительства США непубличной правительственной информации для размещения ставок на онлайн-сервисах прогнозов», — цитирует издание меморандум.
Как указывается в документе, всем сотрудникам госдепартамента надлежит помнить, что неправомерное использование такой информации с целью получения финансовой выгоды является весьма серьезным проступком. В ведомстве также предупредили, что такое поведение не останется без последствий.
В сообщении отмечается, что меморандум появился вскоре после случая с американским военным, который не признал себя виновным в том, что использовал секретную информацию для выигрыша в 400 тысяч долларов. Как сообщается, речь в данном случае шла о ставках на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
По словам официальных лиц США, растущее число ставок на подобные события представляют угрозу национальной безопасности. Как подчеркивается, власти стремятся не допустить, чтобы госслужащие извлекали прибыль на слабо регулируемых рынках, где можно делать ставки на самые разные события — от сроков заключения сделки с Ираном до вероятности вторжения США на Кубу в 2026 году.
«В прошлом месяце на ряде аккаунтов были сделаны конкретные и весьма своевременные ставки всего за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп объявил о о прекращении огня с Ираном», — говорится в материале.
Эти ставки принесли их авторам крупные выигрыша от десятков до сотен тысяч долларов и спровоцировали призывы со стороны некоторых законодателей к ужесточению регулирования онлайн-рынков прогнозов, отмечает издание.