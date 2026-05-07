Bloomberg: Умеров на этой неделе отправится на встречу с Уиткоффом в Майами

Рустем Умеров, занимающий пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и являющийся переговорщиком по урегулированию, готовится к поездке в Майами для проведения переговоров со спецпредставителем Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По информации агентства, встреча между Умеровым и Уиткоффом запланирована на текущую неделю.
Однако, как подчеркивают источники агентства в администрации США, подробности предстоящих обсуждений пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Белом доме забыли об Украине из-за войны в Иране.
