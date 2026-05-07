РЖД планирует передать гостиницы на вокзалах в аренду единому оператору

Компания РЖД планирует через открытый аукцион найти единого инвестора для организации работы гостиниц на вокзалах в 64 городах России.
Об этом РИА Новости сообщили представители компании.
Как следует из публикации, перевозчик уже объявил торги на аренду помещений для комнат отдыха общей площадью свыше 45 тыс. кв. м сроком на пять лет.
Специалисты пояснили, что передача всех объектов одним лотом выступает плановым решением для повышения качества предоставляемых пассажирам услуг.
По предварительным подсчётам, за время действия договора доходы организации могут составить около 1,4 млрд рублей.
13 апреля компания РЖД выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала в Москве за 4 млрд рублей.