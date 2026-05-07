Киев чаще всего использует БПЛА для атак по гражданским, заявил Мирошник

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киев применяет беспилотники для атак по гражданским в более чем 80% случаев, сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее Мирошник сообщил, что от атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.
«Эта тенденция сохраняется уже где-то более чем полгода. То есть это более 80%, есть некоторые недели, где доходит до 90%. На сегодня дроны — это средства убийства и нанесение увечий гражданскому населению», — сказал Мирошник газете «Известия».
Посол также отметил, что зафиксированы случаи, когда дроны догоняют автомобиль, люди его покидают, но беспилотник не бьет по машине, а преследует гражданских. Дипломат вспомнил, что на днях были убиты два парня 15−18 лет, которые ехали на мотоцикле.
«Это преднамеренные, целенаправленные удары, которые подтверждают основную стратегию Украины. Просто убийство гражданского населения с использованием новых технологий», — добавил Мирошник.