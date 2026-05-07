Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, празднующим День Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые планируют посетить памятники советским войнам в День Победы, заявила РИА Новости активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.
Женщина рассказала, что несколько дней назад ее родственнику, который является ветераном войны в Афганистане, позвонили из департамента государственной безопасности Литвы с предупреждением не посещать памятники советским солдатам.
«Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия», — привела активистка слова одного из сотрудников госбезопасности.
Похожий случай также произошел в городе Шяуляй. К правозащитнику, который предпочел скрыть имя в целях безопасности, пришли двое представителей Союза стрелков Литвы. «Беседа во дворе дома длилась около пяти минут. “Гости” сказали: “Лучше воздержись от активных шагов 9 мая”, — рассказал он РИА Новости.
Как пояснил РИА Новости член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка, подобные меры со стороны властей используются, чтобы запугать тех, кто планирует отмечать День Победы 9 мая. Кроме того, действия государственных органов противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литовской Республики, уточнил он. «Очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы… Как ситуация сложится в этом году, увидим в День Победы», — заключил Гашка.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.