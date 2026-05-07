ТАСС: в СР рассматривают Москалькову в качестве кандидата на выборы в ГД

Срок полномочий Москальковой в должности уполномоченного по правам человека в РФ истек в апреле 2026 года. При этом она продолжает исполнять полномочия до принесения присяги новым омбудсменом. Согласно законодательству, уполномоченный назначается на пять лет, однако его полномочия прекращаются не автоматически по истечении этого срока, а с момента вступления в должность нового уполномоченного.