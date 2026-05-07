ТАСС: в СР рассматривают Москалькову в качестве кандидата на выборы в ГД

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассматривается в качестве одного из кандидатов на включение в общефедеральную часть списка «Справедливой России» на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству партии.
Согласно законодательству, в общефедеральную часть списка кандидатов, выдвигаемого политической партией на выборах депутатов Госдумы, может быть включено не более 15 человек. Как сказал собеседник агентства, общефедеральная часть списка «Справедливой России», как ожидается, будет состоять из трех человек. Один из них — председатель партии Сергей Миронов.
«Также рассматривается кандидатура Татьяны Москальковой», — добавил источник.
До назначения уполномоченным по правам человека Москалькова была депутатом Госдумы V и VI созывов. Она входила во фракцию «Справедливая Россия».
Срок полномочий Москальковой в должности уполномоченного по правам человека в РФ истек в апреле 2026 года. При этом она продолжает исполнять полномочия до принесения присяги новым омбудсменом. Согласно законодательству, уполномоченный назначается на пять лет, однако его полномочия прекращаются не автоматически по истечении этого срока, а с момента вступления в должность нового уполномоченного.
Госдума должна принять постановление о назначении нового омбудсмена не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий предыдущего. Как ранее сообщал ТАСС зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов, нового уполномоченного Дума должна назначить до 21 мая.