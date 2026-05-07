Обама: Власти США не смогли бы скрыть инопланетян, так как плохо хранят секреты

Бывший президент США Барак Обама усомнился в способности американских властей скрыть существование инопланетян. Своё мнение он высказал в интервью CBS.

Обама отметил, что правительство США очень плохо хранит секреты. Он пояснил: если бы под контролем государства находились инопланетные корабли или сами пришельцы, информация давно бы просочилась в открытый доступ.

«Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чём нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или ещё где-то, — обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке», — сказал экс-президент.

В феврале Обама признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Тогда же он уточнил: за время своего президентского срока он не встречал доказательств контакта с внеземными цивилизациями.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о ненадёжности Обамы в вопросах, связанных с инопланетянами. В своём аккаунте он написал, что даже внеземные цивилизации теперь убеждены: бывший президент США слишком много говорит и сливает их секреты. Так Дмитриев отреагировал на заявление Дональда Трампа, который пошутил, что Обама якобы раскрыл секретную информацию о пришельцах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
