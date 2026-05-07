В России подсчитали возможную экономию от использования умных розеток

Использование умных розеток позволяет ежемесячно экономить на оплате электричества в квартире от 200 до 800 рублей, подсчитал эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из расчётов, подобные устройства дистанционно управляют электроприборами и помогают устранить скрытое потребление энергии.
Специалист пояснил, что телевизоры, зарядки и бытовая техника продолжают тратить электричество в режиме ожидания, если их полностью не обесточить.
По его словам, при стоимости от 1 до 2,5 тыс. рублей гаджет полностью окупается за срок от пяти до десяти месяцев.
«Умная розетка сама по себе не снижает потребление прибора. Она работает как инструмент управления», — объяснил Высокогорский.
