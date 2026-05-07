Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о панике Зеленского из-за наступления ВС России

Bloomberg: Зеленский выразил опасения западным лидерам из-за наступления России.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил опасения западным лидерам насчет российского наступления при обостряющемся дефиците оружия у ВСУ, сообщает информационное агентство Bloomberg.

«По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом», — указывается в материале.

Беспокойство киевского режима, по словам автора, обусловлено невозможностью Европы полноценно заменить помощь, которую ранее Киеву предоставляли Соединенные Штаты.

«Запасы зенитных ракет оказались под еще большей нагрузкой, поскольку США фактически прекратили финансирование военной поддержки Киева. А европейские ракетные системы,, в обозримом будущем не рассматриваются как жизнеспособная альтернатива. По словам источников, их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба», — отметил он.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники полагают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL «нет большой уверенности». При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают «едва ли воодушевляющие сигналы» для Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше