СМИ сообщили о панике Зеленского из-за наступления ВС России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил опасения западным лидерам насчет российского наступления при обостряющемся дефиците оружия у ВСУ, сообщает информационное агентство Bloomberg.
«По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом», — указывается в материале.
Беспокойство киевского режима, по словам автора, обусловлено невозможностью Европы полноценно заменить помощь, которую ранее Киеву предоставляли Соединенные Штаты.
«Запасы зенитных ракет оказались под еще большей нагрузкой, поскольку США фактически прекратили финансирование военной поддержки Киева. А европейские ракетные системы,, в обозримом будущем не рассматриваются как жизнеспособная альтернатива. По словам источников, их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба», — отметил он.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники полагают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL «нет большой уверенности». При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают «едва ли воодушевляющие сигналы» для Украины.