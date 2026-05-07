Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Госдеп потребовал от дипломатов не использовать секретные данные для ставок

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США напомнил американским дипломатам о недопустимости использования конфиденциальной информации для того, чтобы делать ставки у букмекеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Недавние сообщения в прессе вызвали опасения, что чиновники США используют непубличную правительственную информацию для ставок на онлайн-платформах, например, Kalshi и Polymarket. Напоминаем, что ненадлежащее использование непубличной информации сотрудниками Госдепартамента в целях получения финансовой выгоды недопустимо и является очень серьезным нарушением», — цитирует издание внутреннюю записку ведомства.

Как отмечается, она была разослана дипломатам США по всему миру через неделю после того, как американский военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк, делавший ставки о вторжении Соединенных Штатов в Венесуэлу и захвате президента республики Николаса Мадуро, отказался признавать вину в суде. Резкий рост популярности так называемых рынков предсказаний — онлайн-платформ, где пользователи могут делать ставки на вероятность того или иного общественного значимого события — потенциально может стать для США серьезной проблемой в сфере нацбезопасности, полагают источники WSJ.

В конце марта портал Axios сообщал, что американские конгрессмены хотят запретить заключать пари на исход событий общественно-политической значимости, в том числе на исход выборов, решения правительств, военные действия и спортивные события.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше