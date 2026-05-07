Владимир Бортко рассказал, почему Броневой обиделся из-за «Собачьего сердца»

Знаменитый режиссер Владимир Бортко рассказал, как известный актер Леонид Броневой обиделся, что не получил роль профессора Преображенского в его фильме «Собачье сердце». В студии радио «Комсомольская правда» мастер российского кино подробно объяснил ситуацию с выбором актеров.
«Обижались. Леонид Броневой, который был Мюллер (в фильме Татьяны Лиозновой “17 мгновений весны” — авт.), очень обижался. Он считал, что я его не взял, потому что он еврей. С ума сошел? Причем здесь — еврей, не еврей? Рехнулся, что ли? Не в этом дело», — цитирует слова режиссера сайт KP.RU.
По словам Бортко, Леонид Броневой очень хорошо пробовался на роль, но режиссер выбрал Евгения Евстигнеева. Бортко объяснил, что профессор Преображенский — это человек, который «сделал себя сам», а не из «графьев» по происхождению. Именно это качество он увидел в Евстигнееве.
«Он сделал сам себя. И в Евстигнееве это было. Там (в книге) написано: “И во время операции его толстые пальцы становились тонкими и гибкими”. Это правда. И для меня это было важно», — добавил Бортко.
Напомним, народный артист СССР Леонид Броневой почти месяц находился между жизнью и смертью и скончался после тяжелой болезни за год до своего 90-летия в 2017 году.