«Пострадали сильно»: Владимир Бортко рассказал, какие его картины покалечила цензура

Режиссер Владимир Бортко: Два моих фильма сильно пострадали от цензуры.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитому режиссеру Владимиру Бортко 7 мая исполнилось 80 лет. Накануне юбилея легенда российского кино, постановщик фильмов «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и «Бандитский Петербург», посетил студию радио «Комсомольская правда» и рассказал, как цензура серьезно повлияла на два его фильма.

«У меня пострадали от цензуры два фильма сильно. Один — “Блондинка за углом”. А второй — “Душа шпиона”. Снял его ровным счетом в 2016 году. Вот эти два фильма», — цитирует слова режиссера сайт KP.RU.

Особенно тяжело, по словам Бортко, пришлось картине «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым. Цензура требовала вырезать целые эпизоды, потому что фильм показывал самостоятельную женщину, живущую по своим правилам, а не по линии партии. Режиссер признался, что такие сцены придирались именно за то, что были «слишком похожи на жизнь».

Режиссер подчеркнул, что в советское время цензура работала жестко — либо сам режиссер резал свое произведение, либо картину отправляли «на полку» навсегда. «Блондинка за углом», которая сегодня смотрится как легкая комедия, в свое время считалась революционной именно из-за свободного взгляда главной героини.

Ранее стало известно, что режиссер Владимир Бортко приступил к съемкам сериала о Сталине, где роль «отца народов» исполнит Игорь Миркурбанов.