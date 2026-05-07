Владимир Бортко: Миркурбанов похож на Сталина больше, чем сам вождь на себя

Знаменитый режиссер Владимир Бортко рассказал на радио «Комсомольская правда» о съемках нового сериала о Сталине и выборе актера на главную роль. Мастер российского кино поделился своим мнением о внешнем сходстве Игоря Миркурбанова с «отцом народов».
«А что касается Миркурбанова, то он похож сейчас в гриме на Сталина больше, чем сам Сталин на себя. Это действительно очень большое сходство. Будете смотреть кино — убедитесь сам. Единственное безупречное сходство — это вот оно», — цитирует слова Бортко сайт KP.RU.
Сейчас Бортко снимает картину на специальной площадке «Москино» под Москвой. В данном случае ему были нужны развалины города, поскольку фильм начинается с того, что главный герой посещает разрушенный город Орел. По его словам, замысел сериала он вынашивал с 2011 года и с тех пор не изменил ни одной детали.
Режиссер отметил, что хочет показать Сталина не как памятник, а как живого человека. Бортко уверен, что Иосиф Виссарионович — одна из самых оболганных фигур в российской истории, и он намерен развенчать многие мифы, которые сложились вокруг него.
Напомним, сериал расскажет о последних годах жизни Иосифа Сталина — с окончания Великой Отечественной войны до его смерти в 1953 году, когда он и получил прозвище «отец народов».